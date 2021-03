Früher war es nicht so leicht, einfach mal so in die Innenstadt von Speyer zu gelangen – die beeindruckenden Reste der Stadtbefestigung zeigen heute noch, wie wehrhaft Speyer, eine der ältesten Städte Deutschlands, dereinst war. Heute gibt es nur eine Hürde, die zu überwinden ist: Man muss eine Maske dabeihaben. Das Altpörtel, das alte westliche Stadttor von Speyer, steht ansonsten dem Besucher weit offen.