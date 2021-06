Es ist ein Moment, der einem die Freudentränen in die Augen treibt. Als der Besucher am Kulturwerk Wissen aus dem Auto steigt, hört er von drinnen Töne, die an Livemusik erinnern. Livemusik – was war das noch? Auf jeden Fall etwas, das fast schmerzlich vermisst wurde in den vergangenen Monaten.