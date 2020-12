In der Corona-Krise haben sich einige Kommunen und Länder für eine Maskenpflicht an verschiedenen öffentlichen Orten entschieden. Dem Rest der Republik wird das Tragen auch von selbst gemachten Masken oder anderen Behelfsstoffen „dringend empfohlen“. Eine bundeseinheitliche Regelung gibt es im föderalen System Deutschlands allerdings nicht. Manche sehen das als Nachteil, andere wollen die Länderhoheit in manchen Bereichen selbst in Krisenzeiten nicht missen. Doch was bringt beispielsweise der selbst gemachte Mundschutz überhaupt?