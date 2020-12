Rheinland-Pfalz

„Wir bräuchten dringend Regen“: So klagen Landwirte im inzwischen dritten Jahr in Folge. Daran ändert auch der – wohl nur vorläufige – Wetterumschwung in dieser Woche nichts. Der April war viel zu trocken. Hinzu kam ein scharfer Nordost- bis Ostwind. „Der trocknet alles aus“, sagt Michael Horper vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. Zwar habe es noch im Februar viel Regen gegeben, „aber das Wasser ist komplett weg“, sagt Bauernpräsident Horper, der selbst einen Milchviehbetrieb in Üttfeld in der Eifel unterhält.