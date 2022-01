Die Serie reißt nicht ab: Wieder wurden zwei Geldautomaten gesprengt – in der Nacht zum Donnerstag in Spay am Rhein und im Gewerbegebiet von Stromberg (Kreis Bad Kreuznach). Die Höhe der Beute blieb zunächst unbekannt. In Höhr-Grenzhausen (Westerwald) erbeuteten Unbekannte vor einer Woche zwar weniger als 3000 Euro, hinterließen aber ein Trümmerfeld und einen Schaden von etwa einer halben Million Euro.