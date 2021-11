Wie soll die Schule der Zukunft aussehen? Land startet Beteiligungsprozess

Die Frage hallt nach: „Was wäre, wenn wir mehr als 50 Prozent der künftigen Berufe heute noch gar nicht kennen? Bereiten wir junge Menschen wirklich perfekt auf die Zukunft vor?“ Steffi Burkhart ist promovierte Gesundheitspsychologin und gründete 2019 in Köln eine Plattform für New Work, gerade mit Blick auf ihre eigene Generation, die Millennials. Am Freitag hielt Burkhart den Impulsvortrag bei der Auftaktveranstaltung „Schule der Zukunft“ in Mainz – es wurde eine Abrechnung mit dem heutigen Schulsystem.