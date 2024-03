Plus Rheinland-Pfalz

Wie lässt sich das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein kurieren? Finanzloch von 8 Millionen Euro droht

Von Ursula Samary

i Wie geht es weiter mit dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) - hier das Evangelische Stift St. Martin in Koblenz (Archivbild) Foto: Sascha Ditscher

Mitarbeiter in tiefer Sorge, Kommunalpolitiker vor schwierigen Entscheidungen: Die Situation rund um das in Schieflage geratene Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) spitzt sich zu. Lässt sich eine Insolvenz abwenden? Woher kommt wie viel Geld? Und welche Rollen spielen die am GKM beteiligten Stiftungen? Unsere Zeitung erfuhr: Diese sind offenbar zum Rückzug bereit.