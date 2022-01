Von der Flutkatastrophe im Ahrtal sind laut der Kreisverwaltung Ahrweiler rund 8800 Häuser betroffen – viele davon sind stark beschädigt. In 57 Fällen wurde offiziell ein Abriss verfügt, weitere dürften folgen. Aber wie steht es um den Wiederaufbau? Wann fließt das Geld, auf das viele der Betroffenen so dringend warten? Fragen an die Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz.