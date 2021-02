Rheinland-Pfalz

Für angehende Polizisten ziehen sich die Themen Rassismus und interkulturelle Kompetenz wie ein roter Faden durch das gesamte Studium an der Hochschule der Polizei (HDP) Rheinland-Pfalz. Mit diesen Komplexen befassen sich die die Studierenden – junge Frauen und Männer mit Migrationshintergrund aus 48 Nationen – während ihrer dreijährigen Ausbildung an der Hochschule am Campus Hahn im Hunsrück regelmäßig, zur Seite steht ihnen Anke Müller, Dozentin für interkulturelle Kompetenz. Im Gespräch skizziert sie, was bereits in der Ausbildung getan wird, um die Widerstandsfähigkeit der Demokratie zu stärken und fremdenfeindlichen Tendenzen entgegenzuarbeiten.