Sie ist gesund. das ist wie in vielen Telefonaten auch die wichtigste erste Nachricht im Gespräch mit Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Noch blickt sie mit gespannter Ruhe auf die Covid-19-Patienten in rheinland-pfälzischen Kliniken, von denen es nach ihrem Wissen erst rund 300 gibt. Im Interview erklärt sie, wie das Land die 70 Krankenhäuser im Land für die Corona-Welle wappnet. Und sie erläutert, wie sie die Gesundheitsämter bereits jetzt für die Zeit aufrüsten will, in der die Alltagsbeschränkungen aufgehoben werden sollen und es wichtiger denn je wird, Kontaktpersonen von Infizierten nachzuverfolgen: