In Zeiten der Pandemie sind unsere Grundrechte eingeschränkt – das gab es so noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Wie verändert Corona unsere Demokratie? Darüber haben wir mit Prof. Dr. Markus Rudolf gesprochen. Er ist Rektor der Wirtschaftshochschule in Vallendar (WHU Otto Beisheim School of Management). Der 54-Jährige erklärt im Interview, wie der monatelange Corona-Ausnahmezustand unsere Gesellschaft verändert.