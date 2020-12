Rheinland-Pfalz

Meist sternenklarer Himmel ermöglicht in den kommenden Nächten freie Sicht auf die Sternschnuppen der Lyriden. „Alle zwei Minuten könnte man eine Sternschnuppe sehen“, erklärte Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). In der Nacht zum Dienstag, aber vor allem in der Nacht zum Mittwoch könnten Sternschnuppen-Liebhaber auf ihre Kosten kommen.