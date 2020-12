Rheinland-Pfalz

Eine Million Tonnen CO2 einsparen – das klingt erst einmal viel, ist es aber gar nicht, sagt Michael Bilharz, und er bietet Deutschland eine Wette an: „Wir wetten, dass wir bis zur nächsten Weltklimakonferenz in Glasgow im November 2021 eine Million Menschen gewinnen, die eine Tonne CO2 einsparen.“ Bilharz ist beim Umweltbundesamt zuständig für den Bereich „Klimaneutral Leben“, er erfand unter anderem den CO2-Rechner. Nun startete er mit seinem Verein „3 fürs Klima“ in Mainz die Klimawette für Deutschland.