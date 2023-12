Plus Westerburg Westerburger Gymnasiast soll Anschlag geplant haben: Eltern sind in Sorge Ein 18-jähriger Schüler ist festgenommen worden, weil er eine schwere Gewalttat vorbereitet haben soll. In seiner Schule im Westerwald soll seine rassistische Gesinnung bekannt gewesen sein. Von Dirk Eberz, Maja Wagener, Angela Baumeier, Andrea Löbbecke

Der 18-jährige mutmaßliche Rechtsextremist aus Hessen, der im Verdacht steht, einen Anschlag geplant zu haben, war Schüler des Konrad-Adenauer-Gymasiums (KAG) in Westerburg (Westerwaldkreis). Nach Informationen unserer Zeitung besucht er am KAG die Jahrgangsstufe 13. Demnach soll die rassistische Gesinnung des jungen Mannes in Schülerkreisen durchaus bekannt gewesen sein. Er soll ...