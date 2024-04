Plus Rheinland-Pfalz Wenn es nach der Wahl um den „letzten“ Sitz geht: Bei Stimmen-Patt kann das Los entscheiden Von Markus Kratzer i Mit der Stimmabgabe am 9. Juni muss es noch nicht vorbei sein. Eventuelle Stichwahlen finden zwei Wochen später statt. Foto: dpa/Michael Kappeler Nicht selten kommt es nach dem Wahlabend noch zu Stichwahlen. Aber wie sind eigentlich die Regeln dafür? Und wie kommen die neuen Mandatsträger offiziell in ihr Amt? Unter anderem diese beiden Fragen beantworten wir in diesem Teil unserer. Lesezeit: 5 Minuten

Die Kreuze sind gemacht, die Stimmen ausgezählt. Wie geht es nun weiter in den Kommunen? Damit beschäftigt sich der sechste Teil unserer Serie rund um die Kommunalwahlen am 9. Juni. In Zusammenarbeit mit dem Büro des Landeswahlleiters beantworten wir heute Fragen zur Stichwahl, zur Zusammensetzung der Räte und zu den ...