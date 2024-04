Plus Rheinland-Pfalz Wenn der Geliebte plötzlich zuschlägt: Viele Frauen leiden im Stillen Von Johannes Mario Löhr i „Es dauert leider viel zu lange, bis die Frauen sich Hilfe suchen“, sagt Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die Landesvorsitzende der Opferschutzorganisation Weisser Ring. Foto: picture alliance/dpa/Fabian Sommer Frauen. aber auch Männer – die in Beziehungen physische, psychische oder sexuelle Gewalt erfahren, erdulden die Hölle, in der sie sich befinden, oft viel zu lange im Stillen. Dabei gibt es gerade in Rheinland-Pfalz ein exzellentes Hilfsnetzwerk für Betroffene, wie die Landesvorsitzende der Opferschutzorganisation Weißer Ring, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Lesezeit: 5 Minuten

Wenn aus dem einst liebevollen Geliebten mit den Jahren ein gewalttätiger Kontrollfreak geworden ist, will so manche Frau dies oft nicht wahrhaben. Schläge werden erduldet, Entschuldigungen akzeptiert. Es wird sich an den guten Zeiten festgehalten, in der Hoffnung, dass alles wieder so werden wird wie früher. Und vielleicht sind inzwischen ...