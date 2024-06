Weniger Vögel in Rheinland-Pfalz bei Nabu-Aktion beobachtet: Verschwinden die Tiere bald aus unseren Gärten?

Was für ein Schauspiel: Die Kohlmeise zeigt ihre ganze Fiederpracht. 5671-mal wurde sie bei der Zählaktion des Nabu in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr gesichtet. Damit landet sie auf Platz zwei hinter dem Haussperling. Doch auch bei der Kohlmeise ist das ein Rückgang von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa