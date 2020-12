Rheinland-Pfalz

„Rheinland-Pfalz bleibt eines der sichersten Bundesländer.“ So kommentierte Innenminister Roger Lewentz die Kriminalitätsstatistik des Landes. Frei von Sorgen ist der SPD-Politiker dennoch nicht. Denn: „Rechtsextremismus ist die allergrößte Herausforderung für die Sicherheit“, betonte Lewentz nach einem Jahr, in dem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen wurde, es einen Angriff auf die Synagoge in Halle und das blutige Attentat von Hanau gab.