Wegen des großen Erfolgs unserer Telefonaktion zur Steuererklärung fürs Jahr 2020 wiederholen wir sie am Montag, 3. Mai. Denn viele Anrufer kamen nicht zu den beiden Expertinnen der rheinland-pfälzischen Steuerberaterkammer, Nadine Michel und Karin Willig, durch, weil die Telefone pausenlos klingelten. Der Bedarf an Beratung ist offenbar groß. Deshalb stehen die beiden Steuerberaterinnen am Montag, 3. Mai, erneut zwischen 16 und 18 Uhr bereit, um Fragen unserer Leser zu beantworten.