Ostern steht vor der Tür. In diesem Jahr sollte eine tierfreundlichere Wahl der Eier fürs Färben möglich sein als all die Jahre zuvor: Seit Januar ist es gesetzlich verboten, geschlüpfte männliche Eintagsküken zu töten – in Deutschland. Doch das heißt nicht automatisch, dass für die Eier aus dem Supermarkt keine Küken mehr getötet werden.