Die Weltlage ist schwierig und konfliktreich, und auch in Deutschland hat sich die Stimmung eingetrübt. Das zeigt sich auch in den Ergebnissen der RZ-Leserbefragung „Was bringt 2024?“ Insbesondere, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, herrscht Pessimismus vor. Großes Engagement zeichnet sich aber in Bezug auf die Europawahl ab: 80 Prozent der Befragten wollen wählen gehen.