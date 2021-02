Warum Pflegeberufe krank machen: Laut Barmer-Report sind Altenpfleger am häufigsten krankgeschrieben

Wer als Pflegekraft in einem Heim oder einem Krankenhaus in Rheinland-Pfalz arbeitet, ist deutlich häufiger krank und geht öfter gesundheitsbedingt in Frührente als in den übrigen Berufen. Das zeigt der Pflegereport der Barmer-Krankenkasse Rheinland-Pfalz deutlich. So waren von 1000 Hilfskräften an einem durchschnittlichen Arbeitstag 92 arbeitsunfähig krankgeschrieben. Das waren 84 Prozent mehr als in den anderen Berufen im Land. Und: Pflegeberufe, aber auch Erzieher und Mitarbeiter von Rettungsdiensten gehören zu den Berufen mit dem höchsten Anteil an Covid-19-Erkrankungen.