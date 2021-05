Frust, Ärger, Rücktritt vom Dienst – und am Ende vielleicht sogar ernsthafte Schäden: Bei den Feuerwehren im Land gärt es. Man sei seit Beginn der Corona-Pandemie zu 450 Einsätzen ausgerückt, und das stets ohne Rücksicht auf ein Infektionsrisiko, schrieb die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim Anfang Mai in einem offenen Brief an die Landesregierung – doch die Corona-Impfungen ließen auf sich warten.