Wann Ärzte Patienten doch ablehnen dürfen: Verweigerter Test trotz Symptomen zerstört Vertrauen

Es sind bislang nur Einzelfälle, aber angesichts steigender Infektionszahlen und einer teils hartnäckigen Weigerung einiger, sich gegen Corona impfen zu lassen, könnten es mehr werden: Ärzte, die nur noch Patienten in ihrer Praxis behandeln, die genesen, geimpft oder getestet sind. In einigen Praxen verfahren Mediziner sogar nach dem Prinzip 2G – nur wer genesen oder geimpft ist, wird also behandelt. Dass es solche Fälle auch in Rheinland-Pfalz gibt, das hat das Mainzer Gesundheitsministerium unserer Zeitung bestätigt.