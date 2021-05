Der Stress der Corona-Krise führt an den Schulen im Land zu enormen Spannungen – und zu immer mehr Angriffen gegen Lehrer. An jeder vierten Schule habe es psychische Gewalt gegen Lehrer in Form von Mobbing, Beschimpfungen, Bedrohungen oder Beleidigungen gegeben, ergab nun eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE). Demnach sind 23 Prozent der Schulen von solchen Vorfällen direkt betroffen, 29 Prozent der Lehrkräfte erlebten selbst Beschimpfungen über das Internet.