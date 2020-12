Rheinland-Pfalz

Niemand kommt an Corona vorbei. Kein politisches Thema der vergangenen Jahre hat so tief greifenden Einfluss auf das Leben jedes Einzelnen wie die Bekämpfung des Virus. Der Schluss liegt nahe, dass demnach auch die Entscheidungsträger sämtliche Energie an dieser Stelle benötigen. Doch weit gefehlt. Die Volksvertreter entwickeln – getrieben von der Aussicht aufs Wahljahr 2021 – ungeahnte Kräfte. So ringen sie in stundenlangen Video- und Telefonschalten nicht nur darum, das Land zu retten, sondern haben noch genügend Energie, sich als Topkrisenmanager zu inszenieren. Die Botschaft zur Landtagswahl heißt: Wählen Sie Ihren Retter!