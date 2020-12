In der Morgensonne schimmert der Generalsstern golden auf der Schulterklappe von Burkhard Potorzky. Aber mehr Glanz geht von der silbernen Schwinge auf seiner Brust aus. Sie ist für Bundeswehr-Verhältnisse ungewöhnlich, erinnert in ihrer Form an die Uniform des legendären Fernsehhelden Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise. In der Tat orientiert sich der Brigadegeneral in Richtung All. Er ist General Weltraumoperationen.