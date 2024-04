Plus Rheinland-Pfalz

Vorwurf der Kinderpornografie: Prozess gegen Westerwälder Lehrerin beginnt im Herbst

i Symbolfoto Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa

Der Prozess gegen eine Lehrerin wegen des Vorwurfs der Verbreitung von Kinderpornografie soll am 26. September am Amtsgericht Montabaur beginnen, teilte das Gericht mit. In dem Verfahren geht es um die Verbreitung, den Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen – und eine geplante Gesetzesänderung.