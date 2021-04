Die Sechstklässler sitzen konzentriert an ihren Tischen, vor jedem liegt ein Testkit: ein langes Wattestäbchen, die Testkartusche und ein dünnes Röhrchen. Zwei Zentimeter tief muss das Wattestäbchen in die Nase, dann wird 15 Sekunden gedreht, danach geht's ins zweite Nasenloch. Das Stäbchen wandert dann in die Testflüssigkeit, die muss geschüttelt und anschließend auf die Kartusche geträufelt werden – fertig ist der Selbsttest für Schüler.