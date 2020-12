Rheinland-Pfalz

Angesichts zunehmender Infektionszahlen mit dem Coronavirus und der steigenden Anzahl von Veranstaltungsabsagen schlägt die Hotellerie im Land Alarm: „Die Lage ist verheerend und katastrophal“, sagt Gereon Haumann, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Rheinland-Pfalz, unserer Zeitung. Schon jetzt gebe es landesweit Ausfälle in Höhe von rund 33 Millionen Euro in 385 Betrieben, teilweise gebe es bis zu 60 Prozent Stornierungen. „Die Lage ist wirklich dramatisch.“