Von Bio-Bier bis Bio-Soja: Ökologischer Landbau Rheinland-Pfalz präsentiert sich bei Aktionstagen

Vom 30. August bis zum 10. September präsentieren sich Betriebe im ganzen Land und geben Einblicke in die ökologische Landwirtschaft. Besucherinnen und Besucher können zudem eine Vielzahl an Bio-Produkten verkosten und die Vielfalt der Öko-Landwirtschaft erleben. In Rheinland-Pfalz werden viele Bio-Produkte produziert und verarbeitet – von Kichererbsen über Soja bis hin zu Lupinen. Auch Winzer setzen auf Bio, und aus Mendig kommt Bio-Bier. Das alles und viel mehr können Interessierte vom 30. August an bei den Öko-Aktionstage Rheinland-Pfalz erleben. Und kosten.

Wie wirtschaften Bio-Betriebe? Wie macht der Ökolandbau einen Unterschied für die Biodiversität in Rheinland-Pfalz? Wo im Land werden Bio-Kichererbsen, Bio-Soja und Bio-Lupinen angebaut? Und was macht diese Bio-Lebensmittel wertvoll für Mensch und Umwelt? Auf all diese und weitere Fragen sollen die Öko-Aktionstage Rheinland-Pfalz Antworten geben. Vom 30. August bis zum 10. ...