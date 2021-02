In den letzten Jahren bewegen sich in den sozialen Medien immer mehr sogenannte Sinnfluencer. Der Name ist hier Programm: Sie werben für Themen, die einen „Sinn“ haben: Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, Konsumverzicht und Feminismus. Doch ist das auf einer Plattform wie Instagram überhaupt möglich?