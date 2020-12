Mainz

Kann es angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie eine Fastnachtskampagne 2021 geben? Das wollten die Organisatoren der Mainzer Fastnacht nun genauer wissen: In einer Onlineumfrage fragten sie, ob die Menschen überhaupt bereit wären, Fastnachtsveranstaltungen im Saal oder unter freiem Himmel zu besuchen. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus: Nur knapp 40 Prozent der Befragten würden an einer Präsenzveranstaltung im Freien teilnehmen wollen, im Saal waren es sogar lediglich 18,6 Prozent. Eine Konsequenz: Es wird keinen Rosenmontagszug in Mainz geben.