Verdi und Klimaaktivisten fordern ÖPNV-Ausbau: Auch in Koblenz Demo geplant

Linienbusse stehen auf dem Betriebshof von DB-Regio. Die Gewerkschaft Verdi fordert in dem Tarifkonflikt die Durchbezahlung von Standzeiten und Fahrzeitunterbrechungen, ein 13. Monatsgehalt sowie höhere Zuschläge und mehr Urlaubsgeld. Foto: Thomas Frey/dpa

Die einen treten in den Warnstreik, die anderen demonstrieren. EinAusstand von Busfahrern trifft auf Kundgebungen von Fridays forFuture. Es geht um Klimapolitik und Arbeitsbedingungen.

Fridays for Future (FFF), die Gewerkschaft Verdi und Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs demonstrieren am Freitag in Mainz gemeinsam für eine Verkehrswende und bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Nahverkehr. Mainz beteilige sich damit am bundesweiten Klimastreik, teilte die Klimabewegung in der Landeshauptstadt mit. Unter dem Motto „Wir fahren zusammen“ treten Verdi und Fridays ...