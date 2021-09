Verbleib geflüchteter Afghanen: Noch viel Unklarheit

Über die Luftbrücke der Bundeswehr erreichten 200 Afghanen Rheinland-Pfalz, die das Land nach klarer Zusage aufnimmt. Hinzu kommen evakuierte Menschen, die über die US-Airbase in Ramstein eingereist sind. „Dies betrifft Personen, die von den US-Streitkräften aus Kabul evakuiert wurden, aber für Deutschland vorgesehen waren“, berichtet das Integrationsministerium auf Anfrage. Sie würden von der Bundespolizei in die Bundesländer gebracht. „Inzwischen sind bislang insgesamt 212 Personen in Rheinland-Pfalz auf diesem Weg eingetroffen.“ Wie viele im Land bleiben, stehe noch nicht fest.