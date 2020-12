Rheinland-Pfalz

Wenige Tage nach dem Schulbeginn in Rheinland-Pfalz gehen die Meinungen über den bisherigen Unterrichtsbetrieb auseinander. Das Bildungsministerium zog trotz erster Quarantänefälle ein positives erstes Fazit. „Nach Rückmeldungen aus der Schullandschaft in Rheinland-Pfalz ist der Start von den Schulleitungen vor Ort sehr verantwortungsvoll und erfolgreich umgesetzt worden“, hieß es. Der Philologenverband und der Landeselternbeirat beurteilten die Rückkehr an die Schulen kritischer. Vor allem der Schulbusverkehr bereitet Sorgen. Hier hat das Land Unterstützung angekündigt.