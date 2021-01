Kaiserslautern/Washington

David Sirakov liebt die USA, er schätzt die älteste Demokratie der Welt. Doch der Leiter der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern verzweifelt zunehmend an ihr: „Mir macht große Sorgen, dass sich in den USA wie so häufig die Mentalität durchsetzt: ,Wir schauen nach vorn, aber nicht zurück‘. Diese unumstößliche Hoffnung auf die Zukunft frustriert mich zunehmend.“ Sirakov befürchtet, dass sich diese Mentalität auch nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump wieder durchsetzen wird. Stattdessen sollten die Amerikaner ihre Demokratie wehrhafter machen: