Es ist das lange erhoffte Signal für den Sommerurlaub 2021: Schon ab dem 1. Juni sollen Reisen innerhalb der 27 EU-Staaten sowie in die Schweiz, nach Norwegen und Liechtenstein wieder möglich sein. Die Europäische Kommission hat in Brüssel ihren Vorschlag für ein „digitales grünes Zertifikat“ vorgestellt, ein Freifahrtschein nicht nur für Geimpfte. Was will die Union innerhalb von nur drei Monaten auf die Beine stellen? Wie realistisch ist das Vorhaben? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.