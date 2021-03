Urlaub in Corona-Zeiten: Immer noch kein Strand in Sicht?

Nichts Genaues weiß man nicht: Das gilt im zweiten Corona-Jahr auch für Reisende, die gern wieder Urlaub machen möchten. Auch die Tourismusbranche, die zur diesjährigen Reisemesse ITB in Berlin (9. bis 12. März) rein virtuell zusammenkommt, kann nur hoffen. Die Neubuchungen organisierter Reisen für die Sommersaison ziehen langsam an, wie der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig, anlässlich der ITB-Eröffnung sagte. Sie erreichten bislang allerdings nur 26 Prozent des von der Pandemie noch unbeeinflussten Vorjahreszeitraumes. Was Urlauber zum jetzigen Zeitpunkt wissen müssen: