Umgestürzte Bäume, abgesagte Veranstaltungen: Sturm fegt über Rheinland-Pfalz hinweg

Ein Unwetter hat am Samstag in Teilen von Rheinland-Pfalz für Probleme gesorgt.

Unter anderem haben die Behörden in Bad Ems den traditionellen Bartholomäusmarkt vorzeitig abbrechen müssen. Wie die Polizei mitteilte, fielen im Umkreis bereits mehrere Bäume um. Daraufhin habe ein Sicherheitsstab aus Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei, Sicherheitsdienst und Veranstaltern den Abbruch beschlossen. Das sei auch mit Blick auf die weitere Wettervorhersage geschehen.

Auch im Trierer Land kam es durch umgestürzte Bäume zu mehreren blockierten Straßen und Sachschäden. Unter anderem fiel ein Baum auf eine Garage.

Abgesagt werden musste zudem das Konzert der Band Pur in Losheim am See. Dort sollten mehrere tausend Menschen aus der Großregion ausgelassen bei der Open-Air-Veranstaltung feiern. Doch die Organisatoren haben sich schweren Herzens dazu entschieden, kurz nach dem Einlass, das Event abzusagen. Die Besucher wurden gebeten, nicht anzureisen.

Nach zunächst noch hochsommerlichen Temperaturen sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für den Abend und die Nacht Schauer und kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen voraus. Vereinzelt seien in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen, warnten die Meteorologen. red