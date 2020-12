Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfälzische Busbranche hat angesichts der Sorgen vor einer beschleunigten Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie zum Schulstart in der nächsten Woche zusätzliche Fahrten angeboten. Die Landesregierung könne nach dem Vorbild Nordrhein-Westfalens zusätzliches Geld bereitstellen, damit die Schulträger mehr Fahrten bestellen könnten, erklärte der Dachverband Mobilität und Logistik Rheinland-Pfalz. „Die Kapazitäten sollten so erhöht werden, dass – sowohl in den ÖPNV-Spitzen als auch im Schülerspezialverkehr – die Überfüllung der Busse vermieden wird“, sagte Geschäftsführer Guido Borning. Das Mainzer Verkehrsministerium zeigte sich offen für den Vorschlag.