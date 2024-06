Plus Hahn Über den Hunsrück zur EM: Ryanair fliegt Hunderte England-Fans über den Hahn ein und aus i Warten auf die Fußballfans: Über den Hahn werden etliche EM-Besucher anreißen. Es dürften sogar noch mehr sein, melden die Flughafenbetreiber. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Bevor sie im Frankfurter Stadion ihre Nationalmannschaft im Vorrundenspiel gegen Dänemark anfeuern, werden viele englische Fußballfans die liebliche Hunsrück-Landschaft kennenlernen: Am Flughafen Hahn landen sogar Sonderflüge. Am Hunsrückairport freut man sich auf die stimmgewaltigen Gäste. Ob auch die Biervorräte aufgefüllt sind? Lesezeit: 1 Minute

Vor allem viele englische Fußballfans werden über den Hunsrück zur EM anreisen: Ryanair führt anlässlich des Vorrundenspiels England gegen Dänemark am 20. Juni in Frankfurt zehn Sonderflüge zum beziehungsweise ab Flughafen Hahn durch. Am Hunsrückairport freut man sich schon auf die Anhänger der "Three Lions": "Wir als Triwo Hahn Airport ...