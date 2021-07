An die Zeit, als sie ihre Krankheit das erste Mal kennenlernte, hat Nikola Biegel wenig Erinnerungen. Die wichtigste ist ein kleines Kreuz an ihrer Halskette. Ihre Mutter hat sie ihr geschenkt, als sie im Frühjahr 2012 für mehrere Monate in der Asbacher Kamillus-Klinik behandelt wurde.