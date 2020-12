Rheinland-Pfalz

Trotz zunehmender verbaler und körperlicher Angriffe auf Polizisten steht der Beruf in Rheinland-Pfalz recht hoch im Kurs. Für die 580 Studienplätze an der Hochschule der Polizei lagen in diesem Jahr erneut rund 3000 Bewerbungen vor, wie die Sprecherin des Innenministeriums, Sonja Bräuer, in Mainz sagte. Zwischen 3000 und 4000 Bewerbungen seien es jedes Jahr. Seit 2018 gibt es jedes Jahr 580 Plätze für das Studium „Polizeidienst“. 2010 waren es lediglich 357 Plätze.