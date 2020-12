Rheinland-Pfalz

Ein externes Gutachterbüro schlägt vor, das Tourismusmarketing in Rheinland-Pfalz völlig neu zu organisieren. Auf Seite 9 findet sich eine der zentralen Botschaften des 123-seitigen Papiers, das heute auch in der Enquetekommission Tourismus besprochen werden soll: „Für mehr Effektivität und Effizienz im System Tourismus wird benötigt: die Umwandlung der RPT in eine 100-prozentige Landesgesellschaft für mehr Einflussnahme der Landesregierung bei der Umsetzung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025.“ Das würde das Aus für die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) um ihren Geschäftsführer Stefan Zindler in aktueller Form bedeuten. Im Wirtschaftsministerium ist man offen für den Vorschlag. Die CDU hält nichts davon.