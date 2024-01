Plus Koblenz/Trier Terrorverdächtiger Rheinland-Pfälzer sitzt seit drei Monaten im Gefängnis: Wann mit der Anklage zu rechnen ist Seit Monaten läuft vor dem Koblenzer Oberlandesgericht der Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“. Ebenfalls dieser Gruppe zugeordnet wird ein 52-Jähriger aus dem Kreis Trier-Saarburg, der im Rahmen einer bundesweiten Razzia im Oktober festgenommen wurde. Wie steht es um ihn? Von Rolf Seydewitz

Ein Anfang Oktober wegen Terrorverdachts festgenommener Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg sitzt weiter in Untersuchungshaft. Dem 52-Jährigen wird von der Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vorgeworfen. Das sagte Oberstaatsanwalt Christopher do Paço Quesado auf Anfrage des "Trierischen Volksfreunds" (TV). Der zuletzt als Ausbilder beim ...