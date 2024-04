Tausende Teilnehmer bei Ostermärschen in Rheinland-Pfalz: Mehr als 200 Demonstranten am Fliegerhorst in Büchel

Mit dem Treffen von Friedensaktivisten am Fliegerhorst Büchel (Kreis Cochem-Zell) sind am Ostermontag die Ostermärsche in Rheinland-Pfalz zu Ende gegangen. Friedensaktivisten protestieren dabei gegen Kriege, Aufrüstung und Atomwaffen. Am Ostermontag fand der traditionelle Marsch an den Ort statt, an dem Atomwaffen vermutet werden.

Teilnehmer des Ostermarsches am Fliegerhorst Büchel (Kreis Cochem-Zell) gehen am Außenzaun des Stützpunktes entlang, wo US-amerikanische Atomwaffen gelagert sein sollen. Auf dem Banner steht: "Give Peace A Chance". Foto: Thomas Frey/dpa

Mehrere Hundert Menschen haben in Rheinland-Pfalz und dem Saarland an den traditionellen Ostermärschen teilgenommen. Mehr als 200 friedliche Demonstranten schätzte die Polizei am Ostermontag bei regnerischem und kühlem Wetter am Fliegerhorst Büchel im Kreis Cochem-Zell.

„Give Peace a Chance“

Die Menschen waren erneut gegen Atomwaffen und für Frieden zu dem Ort gekommen, an dem unbestätigten Angaben zufolge US-Atomwaffen lagern sollen. In den vergangenen Jahren seien es je nach Wetterlage immer so zwischen 200 und 300 Demonstranten gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Auf einem großen Plakat war „Give Peace a Chance“ (Gib Frieden eine Chance) zu lesen.

Die Demonstranten hatten zudem unter anderem Fahnen und Pappschilder mit Friedenstauben und dem Peace-Zeichen dabei. Auch „Nein zu Atomwaffen“ war zu lesen. Am Karsamstag schätzte die Polizei in Saarbrücken die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Ostermarsch auf rund 400. Aufgerufen hatte unter anderem das Friedensnetz Saar. Am gemeinsamen Mainz-Wiesbadener Ostermarsch unter dem Motto „Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt“ in der hessischen Landeshauptstadt nahmen nach Polizeiangaben rund 200 Menschen teil.

Bundesweit beteiligten tausende Menschen bei mehr als 120 Kundgebungen

Veranstalterin war die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen Mainz-Wiesbaden (DFG-VK). In Kaiserslautern gingen laut Polizei in der Spitze rund 40 Demonstrierende unter dem Motto „Für eine lebenswerte Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt, sowie konsequente Abkehr von der Rüstungspolitik“ auf die Straße. Die Wurzeln der Ostermarschbewegung liegen im Protest gegen das atomare Wettrüsten während des Kalten Krieges. 1968 und 1983 erlebten die Ostermärsche in Deutschland ihre Höhepunkte mit Hunderttausenden Demonstranten.

An den diesjährigen Ostermärschen in Deutschland hätten sich bundesweit Tausende Menschen bei mehr als 120 Kundgebungen beteiligt. Die Friedensbewegung sehe sich durch die Aktionen gestärkt, erklärte der Sprecher der Informationsstelle Ostermarsch in Frankfurt, Willi van Ooyen, am Montag.