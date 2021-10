Tagung des BUND: Das Ahrtal vorm Wasser schützen und dabei ökologische Aspekte bedenken

Drei Monate ist es her, dass die Flutwelle durchs Ahrtal rauschte und Tod, Zerstörung, Not und viele Sorgen brachte. Wie das Tal aus der schlicht katastrophalen Lage auferstehen kann, wie Orte für Bewohnerinnen und Bewohner so aufgebaut werden können, dass ihre Heimat lebenswert bleibt, und wie das alles mit neuen Erfordernissen an Hochwasserschutz und -vorsorge und nicht zuletzt auch dem Schutz der Ahr als Gewässer und Lebensraum vereint werden kann – dies sind die großen Fragen, die sich unter dem Schlagwort Wiederaufbau stellen.