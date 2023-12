Sturmtief „Zoltan“: Zahlreiche sturmbedingte Unfälle und Stromausfälle in Rheinland-Pfalz

Das Sturmtief „Zoltan“ sorgt aktuell für ungemütliches Wetter in Deutschland und hat in Rheinland-Pfalz zu mehreren Verkehrsunfällen und Stromausfällen gesorgt. Im Netzgebiet der Energienetze Mittelrhein kam es zu 180 Störungen – Schwerpunkt war der Westerwald. Das richtet „Zoltan“ in der Region an.