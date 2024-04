Plus Rheinland-Pfalz

Sturm, Regen, sogar Schnee: Wie es mit dem Aprilwetter in Rheinland-Pfalz weitergeht

i Der Fotograf hat auf einer Bank am Erbeskopf das Datum des Schneefalls markiert. Foto: Florian Blaes

Es hat tatsächlich geschneit in Rheinland-Pfalz – Mitte April: Weiß gepudert präsentierte sich am Dienstag der Erbeskopf im Hunsrück. Am Abend zuvor zog eine Sturmfront über das nördliche Rheinland-Pfalz. Die Polizei war im Dauereinsatz. Wie geht es weiter mit dem Aprilwetter? Unser Meteorologe hat leider keine guten Nachrichten zu bieten.